Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу

Об этом утром 14 декабря сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«В 8:45 работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями — туман», — написал министр транспорта Крыма в своем Telegram-канале.

По данным синоптиков, 14 декабря в Керченском проливе действуют штормовые предупреждения по туману и усилению ветра до 12-17 м/с. В проливе днем существенных осадков не ожидается, высота волн 50-100 см.

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