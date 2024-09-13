Кедры начали плодоносить мегастробилами в парке «Краснодар»
Общество
13.09.2024 13:29
Необычные шишки на Ливанском кедре заметили посетители парка.
Выяснили, что шишки необычные — это мегастробилы или женские шишки.
По словам дендролога, кандидата сельскохозяйственных наук, преподавателя декоративной дендрологии в КубГАУ Руслана Хупова, это первое плодоношение кедров в Краснодаре, ранее все деревья давали только мужские шишки — микростробилы, сообщает Telegram-канал, посвященный парку «Краснодар».
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