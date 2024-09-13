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Кедры начали плодоносить мегастробилами в парке «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kedry-nachali-plodonosit-megastrobilami-v-parke-krasnodar
Кедры начали плодоносить мегастробилами в парке «Краснодар»
Фото t.me/park_galitskogo

Необычные шишки на Ливанском кедре заметили посетители парка.

Выяснили, что шишки необычные — это мегастробилы или женские шишки.

По словам дендролога, кандидата сельскохозяйственных наук, преподавателя декоративной дендрологии в КубГАУ Руслана Хупова, это первое плодоношение кедров в Краснодаре, ранее все деревья давали только мужские шишки — микростробилы, сообщает Telegram-канал, посвященный парку «Краснодар».

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