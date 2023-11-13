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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков на матче «Зенит» — «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kdk-rfs-rassmotrit-povedenie-bolelshhikov-na-matche-zenit-krasnodar
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков на матче «Зенит» — «Краснодар»
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоялся 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Во время игры болельщики хозяев поля скандировали нецензурные выражения. Эти и другие эпизоды матча рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

«Будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики, а также выход на поле замененного игрока Клаудиньо и выход за пределы техзоны тренера команды Оливейры», — цитирует председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», счет на 63 минуте игры открыл полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян. На 70 минуте «Зенит» сравнял счет — забил нападающий Матео Кассьерра.

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