КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков на матче «Зенит» — «Краснодар»

Матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоялся 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Во время игры болельщики хозяев поля скандировали нецензурные выражения. Эти и другие эпизоды матча рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

«Будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики, а также выход на поле замененного игрока Клаудиньо и выход за пределы техзоны тренера команды Оливейры», — цитирует председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», счет на 63 минуте игры открыл полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян. На 70 минуте «Зенит» сравнял счет — забил нападающий Матео Кассьерра.