Каждый шестой родитель из Краснодарского края стал давать детям больше карманных денег

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующее исследование методом соцопроса провела одна из страховых компаний. Так, две трети респондентов выделяют своим детям в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц.

Еще почти четверть родителей не считают, сколько они дают своим чадам на карманные расходы. При этом 8% опрошенных выделяют детям на эти нужды ежемесячно около 10-20 тыс. рублей.

Дети, как правило, сообщают родителям, на что тратят карманные деньги. В число самых желанных вещей, которые они хотели бы купить самостоятельно или получить в подарок, попали умная электроника, одежда, подписки на мобильные сервисы, велосипед, электросамокат и наборы для хобби.

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