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Каждый шестой родитель из Краснодарского края стал давать детям больше карманных денег

Общество
28.07.2022 08:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazhdyj-shestoj-roditel-iz-krasnodarskogo-kraya-stal-davat-detyam-bolshe-karmannyh-deneg
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующее исследование методом соцопроса провела одна из страховых компаний. Так, две трети респондентов выделяют своим детям в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц.

Еще почти четверть родителей не считают, сколько они дают своим чадам на карманные расходы. При этом 8% опрошенных выделяют детям на эти нужды ежемесячно около 10-20 тыс. рублей.

Дети, как правило, сообщают родителям, на что тратят карманные деньги. В число самых желанных вещей, которые они хотели бы купить самостоятельно или получить в подарок, попали умная электроника, одежда, подписки на мобильные сервисы, велосипед, электросамокат и наборы для хобби.

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