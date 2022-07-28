Каждый шестой родитель из Краснодарского края стал давать детям больше карманных денег
Общество
28.07.2022 08:50
Соответствующее исследование методом соцопроса провела одна из страховых компаний. Так, две трети респондентов выделяют своим детям в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц.
Еще почти четверть родителей не считают, сколько они дают своим чадам на карманные расходы. При этом 8% опрошенных выделяют детям на эти нужды ежемесячно около 10-20 тыс. рублей.
Дети, как правило, сообщают родителям, на что тратят карманные деньги. В число самых желанных вещей, которые они хотели бы купить самостоятельно или получить в подарок, попали умная электроника, одежда, подписки на мобильные сервисы, велосипед, электросамокат и наборы для хобби.
Читайте также: в Краснодаре стартовала ежегодная акция по сбору средств на канцтовары для первоклассников.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае с начала 2022 года при помощи ЭКО родились более 690 детей
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Краснодаре на строительстве проблемного ЖК «Жемчужина» увеличили число рабочих
ТОП 5 НОВОСТЕЙ