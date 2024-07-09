Казанская икона Божьей Матери прибудет в Краснодар

Ее доставят в рамках Всероссийского молебна о Победе. Святыня в Свято-Екатерининском кафедральном соборе краевой столице будет находиться несколько дней с 9 по 11 июля.

С 7:00 и до 20:00 прихожане смогут помолиться перед иконой о русских воинах и их победоносном возвращении на родину. В целом икона посетит 50 городов. После Краснодара ее перевезут в Севастополь, Симферополь, Мариуполь и дальше. Прибытие Казанской иконы Божьей Матери ― это второй этап Всероссийского молебна. Ранее на Кубань привозили мощи святого Георгия Победоносца.

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