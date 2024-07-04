Частицу Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Новороссийск

В городе-герое верующие смогут приложиться к святыне 8 и 9 июля.

Частицу выставят 8 июля для поклонения в храме Петра и Февронии с 8:30 до 20:00. Уже 9 июля ее представят в Свято-Успенском соборе с 8:30 до 18:00.

Пояс Пресвятой Богородицы ― одна из величайших святынь, связанных с жизнью пречистой Девы. По преданию, Пресвятая Богородица сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Частица находится в ковчеге, также в нем помещены частицы святых мощей родителей Богородицы святых праведных Иоакима и Анны, сообщает канал Новороссийской епархии РПЦ в Telegram.

Читайте также: сборник о святых кубанских священниках презентовали в Краснодаре.