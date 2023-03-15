Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Казаков из отряда «Кубань», участвующих в СВО, наградили в Ростовской области

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazakov-iz-otryada-kuban-uchastvuyushhih-v-svo-nagradili-v-rostovskoj-oblasti
Казаков из отряда «Кубань», участвующих в СВО, наградили в Ростовской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония состоялась в одном из поселений региона. Участниками мероприятия стали казаки-добровольцы из отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16), атаман Ейского отдела Константин Черный и представители специального учебного центра «Кубань».

Награды получили 18 казаков-добровольцев. Они доблестно выполняют боевые задачи в зоне СВО, с честью и отвагой защищают христианские и общечеловеческие ценности, отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Каждый день казаки Кубанского казачьего войска вносят свой вклад в борьбу с неонацистами, защищают мирных жителей Донбасса от врагов», – подчеркнул он.

В ходе мероприятия Константин Черный вручил участникам спецоперации ордена «За Веру, Кубань и Отечество» I степени, нагрудные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством», а также почетные грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились добровольцами в зону СВО.

ТОП 5 СТАТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Что надеть: модные тренды весны 2023
Что надеть: модные тренды весны 2023
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В США обанкротились три крупных банка за неделю: ждать ли эффекта домино?
В США обанкротились три крупных банка за неделю: ждать ли эффекта домино?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки
  2. Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
  3. По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
  4. В Краснодаре на два дня перекроют движение на улице Зиповской
  5. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  6. Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место
Прямой эфир
Мы в соцсетях