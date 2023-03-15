Казаков из отряда «Кубань», участвующих в СВО, наградили в Ростовской области

Торжественная церемония состоялась в одном из поселений региона. Участниками мероприятия стали казаки-добровольцы из отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16), атаман Ейского отдела Константин Черный и представители специального учебного центра «Кубань».

Награды получили 18 казаков-добровольцев. Они доблестно выполняют боевые задачи в зоне СВО, с честью и отвагой защищают христианские и общечеловеческие ценности, отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Каждый день казаки Кубанского казачьего войска вносят свой вклад в борьбу с неонацистами, защищают мирных жителей Донбасса от врагов», – подчеркнул он.

В ходе мероприятия Константин Черный вручил участникам спецоперации ордена «За Веру, Кубань и Отечество» I степени, нагрудные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством», а также почетные грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились добровольцами в зону СВО.