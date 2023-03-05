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Более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились добровольцами в зону СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-100-kazakov-kubanskogo-kazachego-vojska-otpravilis-dobrovoltsami-v-zonu-svo
Более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились добровольцами в зону СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На территории специального учебного центра «Кубань» прошла церемония отправки казаков.

По словам вице-губернатора Краснодарского края, войскового атамана Александра Власова, в течение месяца опытные казаки-инструкторы проводили для казаков-добровольцев тренировки по разным направлениям подготовки, необходимым для выполнения боевых задач.

«Сегодня в зону проведения спецоперации отправились более 100 казаков Кубанского казачьего войска, которые оснащены и экипированы всем необходимым имуществом. Боевые задачи выполняют свыше 4,2 тыс. казаков в составе трех наших отрядов и в воинских частях», — сказал замглавы региона.

Добровольцы обучались тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке, топографии, вождению боевых машин и другим направлениям. Во время занятий применяют опыт участников специальной военной операции.

В свободное от занятий время казаки-добровольцы занимаются кроссовой и другими видами спортивной подготовки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские казаки стали героями документального фильма о добровольцах в зоне СВО.

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