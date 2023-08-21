Казаков из отряда «Кубань» наградили за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО

Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Запорожское направление.

Власов вручил несколько десятков наград Кубанского казачьего войска членам отряда «БАРС-11». Также атаман доставил подавитель беспилотников, планшеты, бронежилеты, каски, квадрокоптеры и другие необходимые технические средства и снаряжение.

«Только за последнее время казаки из отряда «Кубань» «БАРС-11» уничтожили 3 танка, 5 боевых машин пехоты «Брэдли» и свыше 150 неонацистов. Наши бойцы непоколебимы и с мужеством отбивают многочисленные атаки противника, раз за разом заставляя его отступать с уроном и потерями. Низкий поклон за храбрость, мужество, героизм и отвагу», — отметил вице-губернатор.

Кроме того, с членами отряда встретился атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Он наградил бойцов 23 медалями «Казачья доблесть», среди которых 15 — за захват трофейной ракеты «Storm Shadow». Ее отправили сотрудникам военно-промышленного комплекса России и представителям Минобороны РФ.

Также Долуда подчеркнул заботливое отношение командиров к бойцам, налаженную гуманитарную поддержку тыла и системную подготовку новобранцев в учебном центре.

«Где есть подобный результат, будет и Победа. Это наша территория, наши люди, мы отвечаем за их судьбу перед Богом и перед Отечеством. И потому — мы победим», — цитирует атамана пресс-служба администрации Краснодарского края.

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