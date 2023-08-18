Сочинский снайперский отряд высокоточной стрельбы начал выполнение боевых задач в зоне спецоперации

В отряд включены 20 представителей сочинского казачества Хостинского и других районов города, а также двух представителей Туапсе.

Группа снайперов ведет стрельбу на расстоянии до 2 км. Также отряд обеспечивает путь к наступлению для войск благодаря современным техническим средствам, в том числе собственной метеостанции. Подготовка отряда к боевыми действиям велась при поддержке мэра Сочи Алексея Копайгородского.

«Наш отряд высокоточной стрельбы не имеет аналогов на линии фронта среди добровольческих формирований. Со своей задачей он справляется героически, помогая регулярным войскам проводить наступательные действия», — отметил замглавы города Вадим Снегирев.

Отряд сочинских казаков перед отправкой в зону СВО прошел обучение в специальных центрах Екатеринбурга и Самары по тактико-специальной и снайперской подготовке, а также тактической медицине. Многие члены отряда имеют государственные награды, например, медаль «За отвагу» и орден Мужества.

«Наши ребята прошли обучение по высокоточной стрельбе в специализированных центрах страны, получили усиленное обмундирование, технику, современное вооружение, дополнительные средства для слежения с земли и воздуха. И это дает возможность сегодня проводить на фронте наступательные действия. Пока наши снайперы выполняют боевые задачи, их семьи дома, в Сочи, не остаются без внимания городских властей», — сообщил атаман Хостинского районного казачьего общества Виталий Коськин.

Атаман добавил, что посредством координационного совета их семьям оказывается медицинская и финансовая помощь, также для отдыха детей предоставляются путевки и приглашения на мероприятия.

Сейчас в Сочи проходит подготовка новых потенциальных участников группы. Обучением будущих коллег занимаются вернувшиеся из отпуска бойцы. Занятия проходят на площадке центра «Доброволец Сочи» Хостинского районного казачьего общества и полигона Росгвардии, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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