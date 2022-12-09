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Казаки собрали вторую полевую палатку для приема военнослужащих в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-sobrali-vtoruyu-polevuyu-palatku-dlya-priema-voennosluzhashhih-v-temryukskom-rajone
Видео канала «Кубань 24»

Там жители станицы Тамань организовали перевалочный пункт для бойцов, следующих в зону СВО. В основание палатки уложили поддоны и специальные панели, чтобы конструкция не пропускала холод.

Для бойцов здесь готовят домашние обеды. Также есть склад продуктов. Еще военным выдают гуманитарную помощь: медикаменты, средства гигиены, носки, шапки, батарейки и питьевую воду. Всем процессом заведуют волонтеры.

Пункт обогрева развернут рядом с трассой, на него указывает металлическая буква Z.

Читайте также: в Краснодарском монтажном техникуме подготовили новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО.

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