Казаки собрали вторую полевую палатку для приема военнослужащих в Темрюкском районе

Там жители станицы Тамань организовали перевалочный пункт для бойцов, следующих в зону СВО. В основание палатки уложили поддоны и специальные панели, чтобы конструкция не пропускала холод.

Для бойцов здесь готовят домашние обеды. Также есть склад продуктов. Еще военным выдают гуманитарную помощь: медикаменты, средства гигиены, носки, шапки, батарейки и питьевую воду. Всем процессом заведуют волонтеры.

Пункт обогрева развернут рядом с трассой, на него указывает металлическая буква Z.

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