Казаки собрали вторую полевую палатку для приема военнослужащих в Темрюкском районе
Общество
09.12.2022 09:17
Там жители станицы Тамань организовали перевалочный пункт для бойцов, следующих в зону СВО. В основание палатки уложили поддоны и специальные панели, чтобы конструкция не пропускала холод.
Для бойцов здесь готовят домашние обеды. Также есть склад продуктов. Еще военным выдают гуманитарную помощь: медикаменты, средства гигиены, носки, шапки, батарейки и питьевую воду. Всем процессом заведуют волонтеры.
Пункт обогрева развернут рядом с трассой, на него указывает металлическая буква Z.
Читайте также: в Краснодарском монтажном техникуме подготовили новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО.
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