Казаки Славянского района встретились с героями СВО

Григорий Демченко и его боевой товарищ Дмитрий Дягель не раз спасали друг друга во время боев. Они рассказали о жизни на фронте и о том, как познакомились на СВО.

— Мы познакомились, когда выходили за ленточку. Стали узнавать, кто и откуда, а мы, оказывается, из одного города. Он про меня ничего не знает, потому, если он в плен попадет, Боже упаси, то про меня ничего не скажет: ни кто я, ни откуда, ни как меня зовут. Только позывной может назвать. — Двигала несправедливость, которая по отношению к русскоязычному населению во всем мире есть. Хотелось справедливости, хотелось самому увидеть, что это такое, отдать долг Родине. Я думаю, что это правильно. Каждый из нас, кто в состоянии, должен так сделать.

Григорий и Дмитрий — казаки местного казачьего общества. Свой долг Родине они уже отдали, а сейчас привыкают к мирной жизни: общаются с близкими и встречаются с жителями района.

Тем временем на Кубани продолжается набор тех, кто желает служить по контракту. Для этого нужно подать заявление в военкомат по месту жительства, либо обратиться в пункты отбора, которые работают в Краснодаре и Новороссийске. Документы можно отправить и через портал «Госуслуги».

Жители Кубани, которые подпишут контракт с Миноборны, получат от региона до 1 млн 200 тыс. рублей. От муниципалитета по месту жительства — еще до 300 тыс.

Также с 1 августа увеличена сумма федеральной выплаты. Тем, кто заключил военный контракт на 1 год и более, заплатят до 400 тыс. рублей. Таким образом, контрактник из Краснодарского края теперь единовременно может получить до 1 млн 900 тыс. рублей.

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