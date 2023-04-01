Казаки провели Приднестровские поминовения в Краснодаре
Вспомнить ушедших товарищей пришли участники боевых действий в Приднестровье, среди которых походный атаман кубанских казаков-добровольцев Алексей Аникин.
В мероприятии участвовали более 100 казаков Екатеринодарского казачьего отдела, представители духовенства, вдовы погибших казаков-добровольцев. Панихиду отслужил войсковой священник, настоятель Собора Святого Благоверного Князя Александра Невского протоиерей Иоанн Гармаш.
«На защиту мирного населения Приднестровья 31 год назад отправились добровольцы со всей страны. Среди них были и 200 кубанских казаков, которые по зову сердца выполнили боевой долг. Они внесли свою лепту в восстановление мира на территории региона, при этом не обошлось и без потерь. Кубанское казачье войско всегда будет помнить и чтить память героически погибших боевых товарищей и братьев», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Почтили память и атамана Тахтамукайского казачьего общества Анатолия Сидоренко, который героически погиб в 1993 году во время грузино-абхазской войны.
Участники памятной встречи возложили венки и цветы к могилам погибших в Приднестровье и Абхазии казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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