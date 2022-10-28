Казаки Кубани отправили более 505 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и участникам СВО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Майкопский казачий отдел 28 октября отправил 10 т теплой одежды и обуви для детей и взрослых, а также термобелье, продукты, детское питание, питьевую воду и предметы первой необходимости.

По словам вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, для жителей Донбасса и казаков-добровольцев уже собрали и отправили уже более 505 т гуманитарных грузов. Замглавы региона отметил, что на следующей неделе несколько районных казачьих обществ планирует отправить гуманитарную помощь для многодетных семей и социальных учреждений Донбасса и выполняющих боевые задачи казаков.

Ранее на фронт передали письма от школьников. Казаки Майкопского РКО отправили бригаде «Кубань» автомобиль УАЗ. На пожертвования из Апшеронского района для бойцов купили две машины «Нива». Ученики и педагоги школы № 15 поселка Яблоновского собрали 24 коробки с гуманитарной помощью.

ООО «Молзавод Новый» передал участникам спецоперации 500 кг сыра и более 1 т овощей и фруктов. Казаки Адлерского РКО совместно с местными жителями закупили для казаков-добровольцев продукты, вещи, медикаменты и тактическое снаряжение. На днях они доставили очередной груз в Мариуполь и село Березовое. Новопокровское РКО собрало несколько десятков коробок с гуманитарной помощью.

Блогер Игорь Барышев собрал для казаков-добровольцев из бригады «Кубань» гуманитарную помощь на 2 млн рублей. В нее вошли 10 многоместных палаток, чугунные печи, медикаменты, теплые одеяла и термобелье. Ассоциация «Кубаньпоиск» доставила очередную партию гуманитарного груза в ЛНР к передовым позициям стрелковых и танковых бригад.

Теплые вещи, обувь, продукты, лекарства, амуницию, оборудование для полевой связи, смартфоны, металлодетекторы и предметы личной гигиены для участников СВО собрали члены поисковых отрядов, участники Тимашевского районного отделения «Боевого братства», курсанты Поста №1, а также казаки хутора Незаймановского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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