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Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением

Политика
28.09.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-iz-otryada-kuban-oprovergli-slova-aleksandra-sladkova-o-problemah-so-snabzheniem
Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
Фото t.me/kazakikubani

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что у бойцов добровольческого отряда «Кубань», которые сейчас сражаются на Донбассе в районе Красного Лимана, не хватает вещей первой необходимости.

Казаки-добровольцы из отряда «Кубань» возмутились словами Сладкова и заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Гражданин Сладков! Вам из Донецка, конечно, «виднее», наверное, что происходит тут у нас на Красном Лимане, но прежде чем рассказывать про нас, хотя бы для приличия разок сюда приехали, как это делают ваши коллеги-профессионалы, например, такие, как Семен Пегов и его проект «Wargonzo», — говорится в заявлении бойцов отряда «Кубань».

Грузы с гуманитарным обеспечением для бойцов отряда «Кубань» каждую неделю отправляют из Краснодара и других муниципалитетов региона. В них находятся предметы первой необходимости, еда и вода, а также лекарства и гигиенические средства.

«В плане технической оснащенности также все необходимые средства у отрядов Кубанского казачьего войска имеются, в том числе дроны, рации, антидроновые ружья и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанского казачьего войска.

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