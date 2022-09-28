Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что у бойцов добровольческого отряда «Кубань», которые сейчас сражаются на Донбассе в районе Красного Лимана, не хватает вещей первой необходимости.
Казаки-добровольцы из отряда «Кубань» возмутились словами Сладкова и заявили, что эта информация не соответствует действительности.
«Гражданин Сладков! Вам из Донецка, конечно, «виднее», наверное, что происходит тут у нас на Красном Лимане, но прежде чем рассказывать про нас, хотя бы для приличия разок сюда приехали, как это делают ваши коллеги-профессионалы, например, такие, как Семен Пегов и его проект «Wargonzo», — говорится в заявлении бойцов отряда «Кубань».
Грузы с гуманитарным обеспечением для бойцов отряда «Кубань» каждую неделю отправляют из Краснодара и других муниципалитетов региона. В них находятся предметы первой необходимости, еда и вода, а также лекарства и гигиенические средства.
«В плане технической оснащенности также все необходимые средства у отрядов Кубанского казачьего войска имеются, в том числе дроны, рации, антидроновые ружья и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы Кубанского казачьего войска.
Читайте также: Кондратьев поручил оказать помощь кубанскому добровольческому отряду «Кубань».
- Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
- Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
- Умер певец Борис Моисеев
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан