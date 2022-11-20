Казаки из Краснодарского края отправили на Донбасс еще 30 тонн гуманитарной помощи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В состав гуманитарного груза для жителей и соцучреждений ДНР и ЛНР, казаков-добровольцев из бригады «Кубань» и мобилизованных из Краснодарского края вошли вещи, продукты, медикаменты и техсредства.

Всего на Донбасс кубанские казаки за неделю отправили свыше 30 т гумпомощи. Об этом 20ноября сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«За неделю казаки Кубанского казачьего войска собрали и доставили на Донбасс свыше 30 т гуманитарных грузов для жителей и социальных учреждений Донбасса, казаков-добровольцев из бригады «Кубань», а также мобилизованных из Краснодарского края. Всего с начала специальной военной операции казаки направили уже более 605 т гуманитарной помощи. Эта большая работа активно продолжается дальше», — сказал Власов.

Гуманитарную помощь передали представители Армавирского, Северского, Полтавского, Темрюкского районных казачьих обществ. Кроме того, помощь собрали казаки Таманского, Кавказского отделов и Черноморского казачьего округа.

Казачата школы №15 имени героя советского Союза Г.Т. Чуприны Абинского района провели акции «Письмо солдату» и «Посылка солдату». Они отправили бойцам 64-го ремонтного батальона Севастопольского гарнизона крупы, консервы, сладости, предметы личной гигиены, теплые вещи и письма. Также участие в сборе приняли, учащиеся, их родители и учителя школ № 10 поселка Ерик, школы № 16 станицы Кубанской, школ № 4 и № 2 Апшеронска. Кроме того, активное участие в сборе гумпомощи приняли участники группы «Волонтер плюс».

На Кубани продолжается акция «Своих не бросаем», организованная при активном участии Кубанского казачьего войска. В рамках акции можно поддержать военнослужащих в зоне СВО и их семьи. Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробная информация размещена на сайте и в Telegram, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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