Казаки из бригады «Кубань» опубликовали видео выполнения задач в ходе СВО

Видео канала «Кубань 24»

Сейчас наши воины на Донбассе захватывают оружие и транспортные средства противника.

Видео глава Кубанского казачьего войска опубликовал в своем Telegram-канале.

В одном из освобожденных на Донбассе населенных пунктов казаки также захватили пленных из ВСУ. Один из них был причастен к сожжению людей в «Доме профсоюзов» в Одессе в 2014 году.

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