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Казаки из бригады «Кубань» опубликовали видео выполнения задач в ходе СВО

Политика
19.10.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-iz-brigady-kuban-opublikovali-video-vypolneniya-zadach-v-hode-svo
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас наши воины на Донбассе захватывают оружие и транспортные средства противника.

Видео глава Кубанского казачьего войска опубликовал в своем Telegram-канале.

В одном из освобожденных на Донбассе населенных пунктов казаки также захватили пленных из ВСУ. Один из них был причастен к сожжению людей в «Доме профсоюзов» в Одессе в 2014 году.

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