Казаки из бригады «Кубань» опубликовали видео выполнения задач в ходе СВО
Политика
19.10.2022 11:15
Сейчас наши воины на Донбассе захватывают оружие и транспортные средства противника.
Видео глава Кубанского казачьего войска опубликовал в своем Telegram-канале.
В одном из освобожденных на Донбассе населенных пунктов казаки также захватили пленных из ВСУ. Один из них был причастен к сожжению людей в «Доме профсоюзов» в Одессе в 2014 году.
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