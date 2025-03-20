Казаки и департамент развития бизнеса подписали договор о сотрудничестве

Кубанское казачье войско и департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края подписали в Краснодаре соглашение о сотрудничестве. Документ поможет развивать казачьи предприятия и стартапы.





Соглашение о сотрудничестве стало первым шагом для казаков к продвижению своих предприятий малого и среднего бизнеса. Атаманы отделов со всей Кубани приехали на встречу, чтобы обсудить преимущества, которые дает документ. Впереди теперь большой объем работы.

«Заключение соглашения между Кубанским казачьим войском и департаментом развития бизнеса для нас очень важно, так как выходим на новый уровень развития экономики. Такие меры поддержки очень важны как рядовым казакам, так и казачьим обществам», — отметил атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

«Это основа, тем более в условиях санкций, импортозамещения — роль казачьих обществ тоже должна быть заметна. Потому что, в моем представлении, казачество должно быть интегрировано во все сферы жизнедеятельности кубанцев», — сказал председатель контрольно-ревизионной комиссии Кубанского казачьего войска Александр Марченко.

В первую очередь — это развитие предприятий в сельском хозяйстве, животноводстве, рыболовстве и туризме. Ключевую роль отводят и промышленности, особенно — компаниям по переработке. Департамент развития бизнеса будет помогать продвигать новые идеи, реализовывать и даже выводить их на международные рынки. Чтобы казакам было легче осваивать предпринимательское дело, для них проводят хакатоны и семинары. В нескольких муниципалитетах они уже прошли — обучение запланировано по всему Краснодарскому краю. Но это не единственная мера поддержки.

«Сегодня есть все необходимые меры господдержки. Это выездные мероприятия, которые мы проводим, с нашими фондами. У нас их достаточно большое количество. В составе департамента учреждения, фонды, которые создают инфраструктуру поддержки для малого и среднего бизнеса», — рассказал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

Если у казака отсутствует обеспечение кредита, Фонд развития бизнеса может поручиться за него до 70%, а в некоторых случаях до 80% займа. В завершении встречи казаки задали интересующие вопросы по развитию бизнеса.

Читайте также: казачье молодежное движение Кубани стало одним из самых многочисленных в РФ.