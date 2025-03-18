Казачье молодежное движение Кубани стало одним из самых многочисленных в РФ

Патриотические клубы действуют в вузах и колледжах региона. Школьники изучают родную культуру и вступают в ряды казачьей сотни.

«Патриотизму в кабинетах учат. Здесь член казачьей сотни АГПУ отрабатывает навыки стрельбы из пистолета ПМ. Здесь управляют дронами, при этом обучение проходит и на симуляторе. В свободное время занимаются тактической медициной. Все необходимое для этого имеется в кабинете», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Черный мультикам милее платьица в горошек для студентки Елизаветы Максимовой. Будущий учитель иностранного языка уже полгода изучает военное дело и историю родного региона. Как и друзья, вступила в ряды Казачьей сотни университета.

«Идея казачества, военно-патриотической тематики — мне нравится», — говорит член Казачьей сотни Елизавета Максимова.

Вот так из-за парты в ружье — на импровизированное поле боя. Студентка Елизавета с Казачьей сотней отражает атаку противника. Противодиверсионные навыки отработаны на практике. Этому их оперативно обучили кадровые военные и участники СВО, в том числе легендарного отряда БАРС-16.

«У нас сформировано два подразделения-научно-культурное и военно-патриотическое. Научно-культурное занимается наставнической деятельностью, написанием статей с историей казачества. Если рассматриваем структуру военно-патриотического подразделения, то это начальная военная подготовка, уроки ОБЗР», — рассказывает председатель Армавирского отделения Союза казачьей молодежи Кубани Ярослав Литвиненко.

Четыре из восьми студенческих Казачьих сотен Кубани действуют в Армавире. Учащиеся доставляют гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. Устраивают патриотические и образовательные акции с молодежью региона. Их деятельность высоко оценил вице-губернатор, атаман кубанского казачьего войска Александр Власов.

«В школьных мероприятиях, бывают в детских садах наших казачьих. Плюс на всех краевых мероприятиях участвуют, кроме этого, участвуют во всероссийских, уже второй раз в юбилейный год будут принимать участие в параде на Красной площади», — отмечает заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Казачьи сотни, классы и группы в детских садах — все это Союз казачьей молодежи Кубани. Сегодня это одно из самых многочисленных и востребованных молодежных движений России. Оно уже объединяет 128 тыс. участников.

«Первая задача наших высших учебных заведений, наших сотен — кадровый резерв, это наши будущие атаманы. Мы к этому прилагаем очень много усилий», — сообщает председатель регионального детско-юношеского движения «Союз казачьей молодежи Кубани» Даниил Дьяченко.

Сегодня на Кубани создана лучшая в России система непрерывного казачьего образования. Будущие атаманы и молодежные лидеры нацелены развивать в крае родную культуру. В этом году перед движением поставлены амбициозные планы для развития в разных сферах. Поддержат делом снова старшие казаки-наставники.

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