Казачья команда из Краснодарского края победила в суперфинале международной детской лиги дзюдо
Финальные соревнования лиги «Триумф Energy»-2022 провели в Сочи. В них приняли участие детские клубы со всей страны, а также команды из Беларуси и ДНР.
За медали суперфинала и переходящий суперкубок боролись свыше 150 юношей и девушек в возрасте до 15 лет.
Первое место среди девушек заняла команда «Лидер» из станицы Архангельской Тихорецкого района. В состав команды входят спортсменки из местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани». Серебро получила команда анапской спортшколы олимпийского резерва № 1. Третье место взяла «Родина» из Екатеринбурга.
Среди юношей первыми стали дзюдоисты из екатеринбургской «Родины». Второе место занял саратовский «Барс», третье — анапская СШОР № 1.
«Поздравляю кубанских спортсменов с удачным выступлением в суперфинале международной детской лиги дзюдо. Этот вид спорта активно развивается в 34 муниципалитетах края, где открыто 62 спортивных отделения, в которых тренируются свыше 12 тыс. дзюдоистов. В состав сборной России по дзюдо входит более 30 кубанцев», — сказал вице-губернатор Александр Власов.
Суперфинал «Триумф Energy» провели уже в третий раз. Проект реализует Федерация дзюдо России и АНО «Лига дзюдо», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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