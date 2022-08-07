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Казачья команда из Краснодарского края победила в суперфинале международной детской лиги дзюдо

Спорт
07.08.2022 18:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazachya-komanda-iz-krasnodarskogo-kraya-pobedila-v-superfinale-mezhdunarodnoj-detskoj-ligi-dzyudo
Казачья команда из Краснодарского края победила в суперфинале международной детской лиги дзюдо
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финальные соревнования лиги «Триумф Energy»-2022 провели в Сочи. В них приняли участие детские клубы со всей страны, а также команды из Беларуси и ДНР.

За медали суперфинала и переходящий суперкубок боролись свыше 150 юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

Первое место среди девушек заняла команда «Лидер» из станицы Архангельской Тихорецкого района. В состав команды входят спортсменки из местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани». Серебро получила команда анапской спортшколы олимпийского резерва № 1. Третье место взяла «Родина» из Екатеринбурга.

Среди юношей первыми стали дзюдоисты из екатеринбургской «Родины». Второе место занял саратовский «Барс», третье — анапская СШОР № 1.

«Поздравляю кубанских спортсменов с удачным выступлением в суперфинале международной детской лиги дзюдо. Этот вид спорта активно развивается в 34 муниципалитетах края, где открыто 62 спортивных отделения, в которых тренируются свыше 12 тыс. дзюдоистов. В состав сборной России по дзюдо входит более 30 кубанцев», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Суперфинал «Триумф Energy» провели уже в третий раз. Проект реализует Федерация дзюдо России и АНО «Лига дзюдо», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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