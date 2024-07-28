Казачий спецотряд «Кубань» отметил двухлетие с момента основания

Бойцы отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16) уже два года отстаивает интересы России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В честь второй годовщины с момента основания отряда на территории учебного центра «Кубань» прошло торжественное мероприятие. В нем приняли участие несколько сотен участников СВО и казачьи атаманы. Они возложили цветы к монументу бойцам отряда, отдавшим жизнь за свою страну.

«Отряд «Кубань» отличился на Красном Лимане, героически удерживая город с июля по октябрь 2022 года. В настоящий момент выполняет боевые задачи в различных населенных пунктах ЛНР на линии боевого соприкосновения», — рассказал замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Участники отряда «Кубань» выявляют корректировщиков и диверсантов, а также помогают местному населению. Более 500 бойцов спецоотряда уже получили госнаграды.

Сейчас боевые задачи в зоне СВО выполняют около 8 тыс. кубанских казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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