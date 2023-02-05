Казачий кадетский корпус начали строить в Динском районе
Общество
05.02.2023 13:14
В станице Динской возводят казачий кадетский корпус на пересечении улиц Красной и Крайней.
На стройплощадке установили ограждение, сделали временные дороги, выполнили устройство котлованов. Сейчас рабочие готовят основания под фундаментные плиты основных зданий.
Там будут учебно-административный корпус, здание столовой, медицинский блок, спортивный и спальный корпуса, учебные мастерские. Эти здания соединят переходной галереей.
На территории сделают спортивную зону, зону отдыха, участок полевых и овощных культур. Еще на территории выполнят озеленение. Завершат строительство в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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