Казачий кадетский корпус начали строить в Динском районе

В станице Динской возводят казачий кадетский корпус на пересечении улиц Красной и Крайней.

На стройплощадке установили ограждение, сделали временные дороги, выполнили устройство котлованов. Сейчас рабочие готовят основания под фундаментные плиты основных зданий.

Там будут учебно-административный корпус, здание столовой, медицинский блок, спортивный и спальный корпуса, учебные мастерские. Эти здания соединят переходной галереей.

На территории сделают спортивную зону, зону отдыха, участок полевых и овощных культур. Еще на территории выполнят озеленение. Завершат строительство в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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