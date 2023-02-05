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Казачий кадетский корпус начали строить в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazachij-kadetskij-korpus-nachali-stroit-v-dinskom-rajone
Казачий кадетский корпус начали строить в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Динской возводят казачий кадетский корпус на пересечении улиц Красной и Крайней.

На стройплощадке установили ограждение, сделали временные дороги, выполнили устройство котлованов. Сейчас рабочие готовят основания под фундаментные плиты основных зданий.

Там будут учебно-административный корпус, здание столовой, медицинский блок, спортивный и спальный корпуса, учебные мастерские. Эти здания соединят переходной галереей.

На территории сделают спортивную зону, зону отдыха, участок полевых и овощных культур. Еще на территории выполнят озеленение. Завершат строительство в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новую особо охраняемую природную территорию местного значения создадут в Динском районе.

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