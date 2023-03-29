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Казачий кадетский корпус на 600 человек строят в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazachij-kadetskij-korpus-na-600-chelovek-stroyat-v-krasnodarskom-krae
Казачий кадетский корпус на 600 человек строят в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Учебное заведение строят на пересечении улиц Красной и Крайней в станице Динской.

На объекте устанавливают плиты для фундамента основных зданий, в цеху заготавливают арматуру и идет монтаж дорожных плит. Учебное заведение будет состоять из учебно-административного корпуса, столовой, медблока, спортивного и спального корпусов, а также учебных мастерских. Школа-интернат будет рассчитана на 600 человек. Все здания соединят переходной галереей.

На территории обустроят футбольное поле, площадки для занятий легкой атлетикой, подвижных игр и отдыха. Завершат работы в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кропоткине кадеты казачьего корпуса отправили посылку своему командиру в зону СВО.

 

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