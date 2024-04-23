Казачий атаман с супругой погибли в страшной аварии в Ейском районе

Авария, в которой погибли три человека, произошла 22 апреля в 20:13 на 17 км трассы Ейск — Новоминская в Ейском районе.

Оказалось, что в этом ДТП погибли 66-летний атаман Воронцовского ХКО Александр Феклистов и его 61-летняя жена Наталья Феклистова.

Прощание с супругами Феклистовыми состоится 25 апреля в 12:00 на территории Воронцовского храма. Атамана с супругой похоронят на кладбище села Воронцовка.

Атаман, есаул, председатель суда чести Ейского казачьего отдела, депутат совета Кухаривского поселения Александр Феклистов много лет работал в сельском хозяйстве. У супругов остались две дочери и пять внуков, пишет газета «Приазовские степи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 35-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat под управлением 66-летнего водителя. После столкновения двигавшаяся позади иномарки «Лада Гранта», объезжая место столкновения по встречке, зацепила ВАЗ-2107.

В результате ДТП на месте погибли водители «семерки» и Volkswagen, 61-летнюю пассажирку иномарки с травмами госпитализировали, но она позже скончалась в больнице.