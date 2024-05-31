Кавказский заповедник открыл первый летний турмаршрут к Ачипсинским водопадам

Об открытии первого летнего эколого-туристического маршрута в сезоне 2024 года сообщили 31 мая.

В настоящее время на маршруте № 13 «К Ачипсинским водопадам» временно действуют ограничения. В частности, можно пройти только однодневным путешествием без ночевки и только до озера Зеркальное.

На тропе до Ачипсинских водопадов еще лежит метровый слой снега и для пеших прогулок она не готова. Озеро только начинает оттаивать, на площадке еще лежит снег. Также администрация заповедника рекомендует не сходить с тропы и не прокладывать к вершине Ачишхо альтернативные пути.

За соблюдением ограничений будут следить госинспекторы заповедника. Другие летние эколого-туристические маршруты откроют после того, как госинспекторы восстановят тропы, местами разрушенные за зиму, установят маркировку на маршруте и подготовят туристические стоянки. Пока это невозможно из-за снега на перевалах и выше 2 тыс. м.

Также сообщается, что купить пропуск для однодневного посещения маршрута на сайте Кавказского заповедника пока невозможно — систему проверяют и тестируют перед летним сезоном.

«Надеемся, что в ближайшие дни работы завершатся и онлайн-оформление заработает. Кавказский заповедник приносит извинение за возможные неудобства. Оформить пропуск можно в кассе экоцентра Лаура или магазине «Альпиндустрия» в поселке Красная Поляна на улице Мичурина 1/1. Пропуск для группы более 5 человек можно по электронной почте 1500102@mail.ru или по телефону +7988-150-01-02», — сообщает пресс-служба заповедника в Telegram.

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