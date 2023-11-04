Кавказский заповедник 3 ноября закрыл все летние маршруты в Сочи и Адыгее

Ранее планировалось, что маршруты заповедника будут открыты для туристов до 6 ноября, но ухудшение погоды внесло корректировки.

С 3 ноября в Кавказском заповеднике полностью закрыли маршруты: № 9 «Энгельмановы поляны — озеро Кардывач», № 13 «К Ачипсинским водопадам», № 30А «Через горы к Черному морю», № 30В «К приюту Фишт через озеро Псенодах», № 30Г «КПП Узуруб — приют приют Фишт — КПП река Белая».

Маршрут № 30Б «К морю через приют Фишт» закрыли на участке между КПП «Узуруб» и «река Белая». Маршрут № 8А «Медвежьи ворота — лагерь Холодный» будет открыт до 7 ноября на участке до стоянки Бзерпинский карниз.

Туристические маршруты в Сочи № 8 (через перевал Аишха к Черному морю) и № 12 «урочище Имеретинка» закрыли еще в начале октября в целях безопасности.

Открытыми для посещения остаются маршруты тисо-самшитовой рощи, а также кордоны «Гузерипль» и «Лаура», сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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