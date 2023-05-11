Кавказский заповедник 12 мая можно будет посетить бесплатно по случаю его 99-летия

Кавказский заповедник 12 мая отметит 99-й день рождения. По традиции территорию заповедника можно будет посетить бесплатно.

Самым значимым событием станет открытие выставки «История парка «Южные культуры» в фотографиях». Это историческая ретроспектива, гости выставки увидят старый парк и сравнят с настоящим. Экспозиция развернется около главного входа парк с улицы Нагорный тупик. Фотографии для выставки приобрели в частных коллекциях. Часть фотографий заповеднику передал для экспозиции Музей истории города-курорта Сочи. На фотографиях гости парка увидят, как выглядел парк в разные эпохи. Выставка начнет работать с 11:00, вход на нее свободный.

В экоцентре «Лаура» пройдет выставка фотографий победителей конкурса «Заповедный объектив».

Весь день 12 мая с 9:00 до 18:00 рекреационные и экскурсионные объекты Кавказского заповедника будут открыты для бесплатного самостоятельного посещения.

В Красной Поляне в 18:00 пройдет премьерный показ документального фильма «Кавказский заповедник», который был снят в 1934 году. Показ фильма состоится впервые.

Также мероприятия пройдут в Адыгее на кордоне Гузерипль и на КПП Лагонаки, сообщает пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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