Кавказский заповедник 12 мая можно будет посетить бесплатно по случаю его 99-летия
Кавказский заповедник 12 мая отметит 99-й день рождения. По традиции территорию заповедника можно будет посетить бесплатно.
Самым значимым событием станет открытие выставки «История парка «Южные культуры» в фотографиях». Это историческая ретроспектива, гости выставки увидят старый парк и сравнят с настоящим. Экспозиция развернется около главного входа парк с улицы Нагорный тупик. Фотографии для выставки приобрели в частных коллекциях. Часть фотографий заповеднику передал для экспозиции Музей истории города-курорта Сочи. На фотографиях гости парка увидят, как выглядел парк в разные эпохи. Выставка начнет работать с 11:00, вход на нее свободный.
В экоцентре «Лаура» пройдет выставка фотографий победителей конкурса «Заповедный объектив».
Весь день 12 мая с 9:00 до 18:00 рекреационные и экскурсионные объекты Кавказского заповедника будут открыты для бесплатного самостоятельного посещения.
В Красной Поляне в 18:00 пройдет премьерный показ документального фильма «Кавказский заповедник», который был снят в 1934 году. Показ фильма состоится впервые.
Также мероприятия пройдут в Адыгее на кордоне Гузерипль и на КПП Лагонаки, сообщает пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
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