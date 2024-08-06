Кавказский медведь выбежал на трассу и едва не попал под машину в горах Сочи

Автомобилист заметил разгуливающего медведя по дороге в Красную Поляну. Он поделился видеороликом 4 августа в соцсетях.

Судя по кадрам, поздним вечером водитель встретил косолапого на Краснополянском шоссе. Сначала медведь бежал по центру проезжей части, но затем, заметив машину, прижался к отбойнику, перепрыгнул через ограждение и исчез в темноте.

Мужчина отделался легким испугом, но зато получил редкие кадры дикого зверя на долгую память о встрече с хищником.

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