Катер с мужчиной на борту унесло в открытое море в Анапе

Случай произошел накануне вечером. Мужчина на катере не смог самостоятельно вернуться к причалу и начал дрейфовать в открытом море.

Он подал сигналы бедствия и на помощь ему отправились спасатели Анапского АСО вместе с дежурным порта на катере «Порт Контроля». Дрейфующий в море катер вскоре обнаружили и взяли на буксир.

Судно доставили на причал в безопасное место. Находившийся на катере мужчина отказался от помощи медиков, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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