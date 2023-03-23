Катался на «шестерке» без регистрации: в Сочи задержали 15-летнего водителя

Автомобиль ВАЗ-2106 сотрудники ДПС остановили на улице 60 лет ВЛКСМ.

При проверке документов выяснилось, что водителю 15 лет, прав у него нет, и он управляет автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

На место вызвали родителей нарушителя и инспектора по делам несовершеннолетних. Машину отправили на спецстоянку. Документы передали в комиссию по делам несовершеннолетних и в образовательное учреждение для проведения профилактической работы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

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