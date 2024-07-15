Каскадер разбился насмерть, сорвавшись с троса на велосипеде в Ростове-на-Дону

Несчастный случай произошел 14 июля около 20:30 в цирковом шатре на улице Пойменной, 1.

Предварительно, во время циркового выступления артист ехал по натянутому тросу между двумя башнями на велосипеде. Он не удержал равновесие и упал с высоты более 4 метров на асфальтированное покрытие.

При падении каскадер получил тяжелые травмы. Его экстренно госпитализировали в больницу. Спустя короткое время мужчина умер от полученных повреждений.

По факту гибели артиста возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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