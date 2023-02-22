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Карту-схему земель сельхозназначения создадут в Краснодарском крае в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kartu-shemu-zemel-selhoznaznacheniya-sozdadut-v-krasnodarskom-krae-v-2023-godu
Карту-схему земель сельхозназначения создадут в Краснодарском крае в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Федеральную карту земель в 24 регионах создаст Министерство сельского хозяйства. В этом году работы проведут в том числе на территории Краснодарского края.

Сведения о количественных показателях сельхозземель собирали в течение 30 лет — включая угодья Калининградской, Белгородской и Московской областей, а также Татарстана, Мордовии и Удмуртии. Площадь изученных земель — 22,2 млн га, актуальные сведения получили о 12,2 млн га.

В карте-схеме будут указаны полные сведения о состоянии сельхозземель. Она позволит устранить несоответствие информации в различных источниках и выявить потенциал для ввода земель в оборот.

Полученные данные загрузят в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

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