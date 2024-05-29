Картофель и огурцы подешевели в Краснодарском крае

В Южном ГУ Банка России сообщили, что в апреле рост цен замедлился. В основном на это повлияла стоимость овощей и фруктов.

«Замедляли инфляцию в крае цены на сезонные овощи. Это произошло на фоне роста производства в тепличных хозяйствах региона, а также из-за более теплого апреля в этом году. В итоге сельхозпредприятия сократили затраты на обогрев теплиц, что сказалось на цене огурцов. Из-за больших запасов прошлого года — второй месяц подряд дешевеет картофель», — рассказала начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

По словам экспертов, благодаря росту импорта овощей и фруктов снизились цены на лук, а также замедлилось подорожание капусты, винограда и груш.

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