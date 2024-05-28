Малину по 2 тыс. рублей за килограмм обнаружили на рынке в Краснодаре

Малина стала деликатесом. Первая ягода уже появилась на прилавках в краевой стоилце и сразу же шокировала своей ценой.

Ходили слухи, что пару дней назад на рынки Краснодара завезли малину из других стран, а цены на нее пробивали потолок в 3 тыс. рублей за 1 кг.

Начало этим слухам положил ролик в соцсетях, где автор утверждает, что «золотую» малину обнаружил на одном из краснодарских рынков.

Съемочная группа «Кубань 24» 28 мая отправилась на Сенной рынок. Свежая малина на прилавках здесь расфасована небольшими порциями. Большими покупать накладно — продавцы просят 1,5–2 тыс. рублей за 1 кг.

Продавцы объяснили эту ситуацию так: до сезона спелости еще две недели, но некоторые сорта уже созрели из-за аномальной жары, их и предлагают покупателям.

— Малина привезена из Старомышастовской. Она сейчас еще дорогая, потому что там пленочкой натягивают. Это, как говорится, эксклюзивный вариант. Берут по чуть-чуть, в основном деткам.

Местный ли продукт поступает на прилавки или за него выдают малиновый импорт? Вот что говорят эксперты:

«У нас в промышленных объемах малина практически не выращивается. То, что сейчас на рынке есть, это от частников из Крыма. Импорта мало, он дорогой. В зимний период импорт был представлен на рынке. Сейчас импорта мало», — рассказывает генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

По сравнению с прошлым годом малина существенно подорожала. Ходовым товаром она станет к концу июня, когда начнется массовый сбор ягоды.