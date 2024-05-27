Карнавала к открытию курортного сезона в Геленджике в этом году снова не будет

Традиция проводить праздничный карнавал в честь открытия летнего сезона в Геленджике зародилась еще в 1977 году.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов получил много вопросов о проведении праздничного карнавала в 2024 году и прояснил ситуацию в социальных сетях.

«Пока идет специальная военная операция, ни о каких празднованиях не может быть и речи», — написал Богодистов в Telegram.

Глава города-курорта уточнил, что все проводимые в Геленджике мероприятия организовывают локально.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в предыдущий раз праздничный карнавал к открытию летнего сезона в Геленджике проводили в 2022 году. Перед этим был трехлетний перерыв — в 2020 и 2021 годах карнавал не проводили из-за пандемии коронавируса.