Карнавала к открытию курортного сезона в Геленджике в этом году снова не будет
Общество
27.05.2024 17:21
Традиция проводить праздничный карнавал в честь открытия летнего сезона в Геленджике зародилась еще в 1977 году.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов получил много вопросов о проведении праздничного карнавала в 2024 году и прояснил ситуацию в социальных сетях.
«Пока идет специальная военная операция, ни о каких празднованиях не может быть и речи», — написал Богодистов в Telegram.
Глава города-курорта уточнил, что все проводимые в Геленджике мероприятия организовывают локально.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в предыдущий раз праздничный карнавал к открытию летнего сезона в Геленджике проводили в 2022 году. Перед этим был трехлетний перерыв — в 2020 и 2021 годах карнавал не проводили из-за пандемии коронавируса.