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В этом году в Геленджике не будут проводить карнавал к открытию летнего сезона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-etom-godu-v-gelendzhike-ne-budut-provodit-karnaval-k-otkrytiyu-letnego-sezona
В этом году в Геленджике не будут проводить карнавал к открытию летнего сезона
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 17 мая сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Традиция проводить праздничный карнавал в начале курортного сезона в Геленджике зародилась еще в 1977 году.

«Наша позиция однозначна — сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом в этом году не будет», — написал Богодистов в Telegram.

В предыдущий раз праздничный карнавал к открытию летнего сезона в Геленджике провели в прошлом году. Перед этим был трехлетний перерыв — в 2020 и 2021 годах карнавал не проводили из-за пандемии коронавируса.

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