Карла III официально провозгласили королем Великобритании

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Об этом стало известно 10 сентября. Карла III провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.

Новый британский монарх произнес памятную речь о королеве Елизавете II и подписал документ с клятвой, сообщает RT.

Официальная передача трона в Великобритании традиционно проходит на совете престолонаследия. Во время него несколько высокопоставленных лиц страны подписали необходимую прокламацию о назначении нового короля Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила страной более 70 лет.

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