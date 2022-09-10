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Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Политика
10.09.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/karla-iii-ofitsialno-provozglasili-korolem-velikobritanii
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Скриншот видео из соцсетей

Об этом стало известно 10 сентября. Карла III провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.

Новый британский монарх произнес памятную речь о королеве Елизавете II и подписал документ с клятвой, сообщает RT.

Официальная передача трона в Великобритании традиционно проходит на совете престолонаследия. Во время него несколько высокопоставленных лиц страны подписали необходимую прокламацию о назначении нового короля Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила страной более 70 лет.

Читайте также: последние дни жизни Елизавета II находилась под наблюдением врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.

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