Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Политика
10.09.2022 12:44
Об этом стало известно 10 сентября. Карла III провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.
Новый британский монарх произнес памятную речь о королеве Елизавете II и подписал документ с клятвой, сообщает RT.
Официальная передача трона в Великобритании традиционно проходит на совете престолонаследия. Во время него несколько высокопоставленных лиц страны подписали необходимую прокламацию о назначении нового короля Великобритании.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила страной более 70 лет.
Читайте также: последние дни жизни Елизавета II находилась под наблюдением врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.
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