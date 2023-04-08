Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни

Замедлить старение помогут хороший сон и физическая активность. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт Сергей Кадин.

На продолжительность жизни влияют социально-психологическое благополучие, здоровое питание, физическая активность, а также регулярный контроль состояния здоровья, пояснил врач.

Что касается стандартной диспансеризации, то ее следует проходить раз в три года, если вам от 18 до 40 лет. После 40 лет профилактическое обследование должно быть ежегодным, в этом возрасте к стандартным анализам, осмотрам врачей и ЭКГ добавляется исследование липидов сыворотки крови и ЭКГ с нагрузкой», — заявил терапевт.

Во время диспансеризации можно выявить онкологические заболевания на первой и второй стадии — в это время у онкологов больше возможностей помочь пациенту, добавил врач.

«Однако для достижения этой цели обычной диспансеризации недостаточно, так как ранние стадии рака не имеют симптомов и требуют для диагностики высокотехнологичных методов, например эндоскопии ЖКТ, компьютерной томографии или МРТ. Поэтому я рекомендую с помощью наблюдающего врача составлять индивидуальный план углубленного обследования», — порекомендовал Кадин.

Сейчас ученые активно изучают взаимосвязь онкологических заболеваний и старения организма, пояснил кардиолог.

«Считается доказанным, что чем больше биологический возраст, тем выше вероятность развития рака. С другой стороны, пациенты, пережившие рак, выдержавшие весь тяжелый процесс лечения, зачастую выглядят и чувствуют себя значительно старше, что подтверждается исследованием биохимических и генетических маркеров старения. Но однозначных практических выводов из этого пока не получено», — рассказал специалист.

Однако панацеи для остановки старения пока нет, все зависит от полноценного отдыха, хорошего сна, физической активности и правильного питания, а также отсутствия стресса и здоровых условий труда, заключил терапевт.

«Понемногу накапливаются сведения о так называемом антивозрастном действии некоторых давно известных лекарств, хотя рекомендовать конкретные схемы профилактики и лечения старости пока рано. Любая физическая активность потенциально полезна для профилактики заболеваний и достижения долголетия», — цитирует Сергея Кадина RT.

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