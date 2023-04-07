Диетолог рассказал, как правильно выбрать полезную и дешевую рыбу
Регулярное употребление рыбы влияет на продолжительность жизни. Однако разные виды рыбы отличаются своей пользой для человека и ценой.
Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский. По его словам, рыба — один из продуктов для увеличения продолжительности жизни.
«Это установили ученые, когда исследовали регионы с высоким процентом населения с продолжительностью жизни свыше 90 лет. Именно рыба и морепродукты являются тем священным Граалем, который позволяет долго жить. Почему так? Дело в составе жиров — в рыбе и морепродуктах очень полезны, препятствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса», — пояснил диетолог.
Врач добавил, что для здоровья полезна почти любая рыба, однако некоторые ее виды слишком дорогие, поэтому стоит опираться на соотношение качества и цены.
«Чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырех «с». Я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на «с» особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на «с», но это не обязательно», — цитирует Андрея Бобровского радио Sputnik.
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