Караоке-клубы в Краснодаре планируют скорректировать музыкальный репертуар

С такой инициативой владельцы караоке и мэрия Краснодара планируют обратиться к краевым законодателям.

Внести изменения в работу систем Evolution и AST, а также в музыкальный репертуар приняли по итогам встречи представителей клубов с депутатом ЗСК Владиславом Граф-Колесником и сотрудниками администрации.

«Эта ситуация подняла очень важные вопросы. Здорово, что мы ведем с вами открытый диалог. Законодательство не регламентирует список композиций для общественных заведений, мы основываемся на этических нормах. Давайте придем к резолюции, которую мы будем развивать на краевом уровне», — сказал Владислав Граф-Колесник.

Со всеми заинтересованными создадут рабочую группу, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

«Мы собрались все вместе, чтобы уменьшить предпосылки таких конфликтных ситуаций. Много нюансов и неотрегулированных вопросов, поэтому сейчас необходимо начать работать в ручном режиме», — цитирует директора департамента информационной политики Павла Лаврентьева пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу со всеми городскими караоке-барами после инцидента с «Ще не вмерла Украина», чтобы исключить возможность повторения такой ситуации.