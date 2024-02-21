Карантинный цветочный трипс нашли в трех партиях мимозы из Абхазии
Происшествия
21.02.2024 21:45
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора российско-абхазской границе в МАПП «Адлер» проверили прибывшие из Абхазии партии акации серебристой — мимозы.
Общий вес 40 партий привезенных цветов — 29,1 тонны. В 211 кг из них — трех партиях — обнаружили карантинный для России западный цветочный трипс.
Ввоз груза запретили, зараженные цветы вернули отправителю, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
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