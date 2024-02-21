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Карантинный цветочный трипс нашли в трех партиях мимозы из Абхазии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantinnyj-tsvetochnyj-trips-nashli-v-treh-partiyah-mimozy-iz-abhazii
Карантинный цветочный трипс нашли в трех партиях мимозы из Абхазии
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора российско-абхазской границе в МАПП «Адлер» проверили прибывшие из Абхазии партии акации серебристой — мимозы.

Общий вес 40 партий привезенных цветов — 29,1 тонны. В 211 кг из них — трех партиях — обнаружили карантинный для России западный цветочный трипс.

Ввоз груза запретили, зараженные цветы вернули отправителю, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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