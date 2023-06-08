Карантин установили на территории двух сельхозпредприятий в Краснодарском крае

Карантин установлен на территории частного хозяйства в поселке Псебай Мостовского района. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликовали 7 июня.

Карантинная зона из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота определена радиусом 1,5 км от эпизоотического очага на улице Пушкина, 122.

С 6 июня из карантинной зоны запретили вывоз животных, кроме вывоза на убой. Запрещены посещение территории очага заболевания, использование быков для случки, совместные содержание, убой, выпас и доение здоровых и больных животных, а также сбор крови у инфицированного скота, сбор молока больных и здоровых в общую емкость и одними аппаратами, проведение ярмарок и контакт с зараженными животными.

Кроме того, карантин ввели на территории агрофирмы «Заря» в станице Темиргоевской Курганинского района. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликован на сайте администрации края.

Эпизоотическим очагом выделили МТФ-1 на территории фирмы. Неблагополучным пунктом выделили все поселение. С 5 июня запретили лечение больных животных, посещение очага посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, кроме вывоза на убой, ввоз и вывоз сырого молока, инвентаря, совместный выпас, использование водоемов для водопоя.

Карантин на территории хозяйств будет действовать до тех пор, пока не выполнят все меры для устранения угрозы распространения.

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