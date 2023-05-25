Карантин из-за лейкоза скота ввели на территории шести хозяйств в Северском районе

Карантин установлен на территории шести частных хозяйств в станице Северской. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликовали 25 мая.

Карантинная зона из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота определена радиусом 1,5 км от эпизоотических очагов на улицах Таманской, 90, Киевской, 22, Матросова, 99, Горького, 84, , сдт «Медик-1», 128 и Казачьей, 205.

С 22 мая из карантинной зоны запретили вывоз животных, кроме вывоза на убой. Запрещены посещение территории очага заболевания, использование быков для случки, совместные содержание, убой, выпас и доение здоровых и больных животных, сбор крови у инфицированного скота, сбор молока больных и здоровых в общую емкость и одними аппаратами, а также проведение ярмарок и контакт с зараженными животными.

Карантин на территории хозяйства будет действовать до тех пор, пока не выполнят все меры для устранения угрозы распространения.

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