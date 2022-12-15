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Карантин по гриппу ввели в медорганизациях Ростовской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantin-po-grippu-vveli-v-medorganizatsiyah-rostovskoj-oblasti
Карантин по гриппу ввели в медорганизациях Ростовской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Также ограничения ввели в учреждениях соцзащиты региона. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области.

Также вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в соцучреждениях, масочный режим в больницах и социальных организациях.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан», — говорится в постановлении ведомства.

Кроме того, в образовательных организациях приостановят образовательный процесс или переведут его в дистанционный формат в случае отсутствия по болезни более 20% учащихся.

Всего в области зарегистрировали более 30 тыс. случаев ОРВИ. Это на 123,8% выше эпидемического порога, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.

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