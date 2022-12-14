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В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rospotrebnadzore-predlozhili-testirovat-na-gripp-vseh-lyudej-s-simptomami-orvi
В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предложение ввести тесты на грипп для заболевших внесла глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, запасов отечественных тестов для этого достаточно, во всех лабораториях есть необходимое оборудование.

«Оперативным штабом под руководством Татьяны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, — для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — сказала Попова.

Введение тестов позволит снизить риски для заболевших, добавила глава Роспотребнадзора.

В России зафиксировано 18 отечественных тест-систем на грипп, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, высокий процент заболевших среди школьников. Наиболее тяжело болезнь протекает у пожилых людей, беременных женщин и диабетиков, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в первую очередь привиться от гриппа нужно людям из групп риска.

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