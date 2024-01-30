Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота ввели в Мостовском районе

Карантин установлен на территории трех частных хозяйств в Шедокском сельском поселении. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликовали 29 января.

Территорию предприятий, на которых выявили инфекцию, запрещено посещать посторонним и людям со ссадинами и царапинами. Кроме того, запрещено вывозить животных, мясо, молоко и другие продукты. Также запрещен выгул крупного рогатого скота.

Лечить крупных животных запрещено — их уничтожат на специально оборудованных площадках, после чего дезинфицируют, а почву обработают.

В департаменте ветеринарии региона заявили, что массовый убой скота из-за опасной инфекции проводить не планируется.

«В настоящее время риска распространения нет, очаги инфекции купированы ветеринарной службой. Предотвращено дальнейшее распространение заболевания. Только больные животные подлежат немедленной изоляции из общего стада и подвергаются убою. Массовый убой животных не подразумевается. Животные, которые не больны бруцеллезом, подвергаются двукратным лабораторным исследованиям в соответствии с ветеринарными правилами», — сообщает пресс-служба департаменте ветеринарии Краснодарского края.

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