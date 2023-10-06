Карантин из-за лейкоза скота ввели в двух хозяйствах Староминского района

Карантин установлен на территории двух частных хозяйств в Куйбышевском сельском поселении. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликовали 6 октября.

Карантинная зона из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота определена радиусом 1,5 км от эпизоотических очагов в хуторе Веселом в районе домов № 5 и 6.

С 3 октября из карантинной зоны запретили вывоз животных, кроме вывоза на убой. Запрещены посещение территории очага заболевания, использование быков для случки, совместные содержание, убой, выпас и доение здоровых и больных животных, сбор крови у инфицированного скота, сбор молока больных и здоровых в общую емкость и одними аппаратами, а также проведение ярмарок и контакт с зараженными животными.

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