Карантин по АЧС отменили в Гулькевичском районе и Новороссийске
Общество
05.10.2023 15:32
Карантин ввели на территории распределительного центра компании «Агрокомплекс» из-за обнаружения зараженных полуфабрикатов.
Ограничения сняли 5 октября. Соответствующее постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева опубликовали на сайте администрации региона.
Карантин в Новороссийске ввели 15 сентября, в Гулькевичском районе — 29 сентября.
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