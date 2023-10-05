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Карантин по АЧС отменили в Гулькевичском районе и Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantin-po-achs-otmenili-v-gulkevichskom-rajone-i-novorossijske
Карантин по АЧС отменили в Гулькевичском районе и Новороссийске
Видео канала «Кубань 24»

Карантин ввели на территории распределительного центра компании «Агрокомплекс» из-за обнаружения зараженных полуфабрикатов.

Ограничения сняли 5 октября. Соответствующее постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева опубликовали на сайте администрации региона.

Карантин в Новороссийске ввели 15 сентября, в Гулькевичском районе — 29 сентября.

Читайте также: около года потребуется на восстановление поголовья свиней после АЧС на Кубани. Сейчас в карантинных зонах проводят плановые мероприятия и очистку.

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