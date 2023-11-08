Карантин по африканской чуме свиней отменили в трех районах Краснодарского края

Карантин по АЧС после ранее зафиксированной вспышки сняли в Крыловском, Брюховецком и Калининском районах.

Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Ограничительные меры вводились на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе, СВК «Делимит» АО «Кубанский бекон» в Калининском районе и СТВ бригады 5 ЗАО «Победа» АО «Агрокомплекс» имени Ткачева в Брюховецком районе.

Комплектование поголовья свиней на территориях рекомендуется не ранее, чем через год после снятия карантина. В отдельных случаях закрытые хозяйства могут комплектовать поголовье уже через 8 месяцев, если исследования не выявят вируса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около года потребуется на восстановление поголовья свиней после АЧС на Кубани.