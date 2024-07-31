Карантин из-за опасного сорняка объявили в Красноармейском районе

Специалисты Россельхознадзора обнаружили очаг распространения повилики. В фитосанитарную зону вошли почти 720 га угодий. Карантинные зоны установлены в границах хутора Протоцкие, Чебургольского и Трудобеликовского сельских поселений.

Повилика — один из самых распространенных карантинных сорняков в России. Отличает ее ярко-желтые стебли, которые обвивают другие растения. Очень часто бурьян разрастается вдоль дорог, а потом уходит в поля.

От повилики страдают посевы зерновых, бобовых, а также овощи — морковь, картофель и свекла.

«Как и любой сорняк, она засоряет культурные растения. Так как повилика является еще и паразитом, то она живет за счет других растений», — говорит заместитель начальника отдела внутреннего карантина растений управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Геннадий Бабенко.

Такой бурьян может уничтожить до 90% урожая. В этом случае хозяйства потерпят серьезные убытки.

Пока что местные жители спокойны за урожай. На своих участках они повилику еще не встречали. Однако, по словам специалистов, за короткое время она способна занять большие территории. Чтобы избежать серьезных экономических проблем, нужно как можно скорее принимать меры.

«Из агротехнических методов борьбы основные — чередование культур и вспашка на черный пар. На настоящий момент из химических способов борьбы с этим злостным сорняком применяется только гербициды, которые разрешены к применению на территории РФ на посевах люцерны», — сообщает заведующий лабораторией гербологии Анатолий Савва.

В Красноармейском районе это уже вторая карантинная зона. Для Кубани повилика — растение нередкое. Только с начала июля фитосанитарные зоны были обозначены в девяти районах края. Их общая площадь — более 1 тыс. га.

Всего установлено свыше 40 карантинных зон по борьбе с сорняком в 20 районах Краснодарского края.

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